Monopoli (Ba): Agente della Polizia di Stato salva 5 persone in mare

E’ intervenuto in soccorso di 2 nuclei familiari, tra cui anche una bimba di 6 anni

Verso le ore 18.45 il giovane poliziotto, libero dal servizio, mentre era a bordo di un’imbarcazione privata in compagnia di amici, ormeggiata a circa 300 metri dalla costa in corrispondenza della zona di Cala Corvino, si è accorto della richiesta disperata di aiuto da parte degli occupanti di un natante che stava affondando, a circa 60 metri di distanza dalla sua posizione.

Prontamente si è avvicinato con l’imbarcazione al natante e si è tuffato in mare. Con l’aiuto dei suoi amici e l’utilizzo di materiale di soccorso, tutte le persone, ormai in acqua a seguito dell’affondamento del natante, sono state portate in salvo ed accolte sulla propria barca. Tra queste, anche una piccola bambina di 6 anni.

Subito dopo, è giunta tempestivamente sul posto la motovedetta della Capitaneria di Porto che ha recuperato le persone soccorse e le ha accompagnate presso i propri Uffici; fortunatamente nessuno ha riportato lesioni, solo un grande spavento.

Il personale della Guardia Costiera ha ricostruito le dinamiche dell’accaduto, il natante affondato era stato noleggiato dalle due famiglie in occasione della festività di Ferragosto.