Reggio Calabria, le Vibrazioni all’Arena “Ciccio Franco” per “La Notte Dei Bronzi di Riace”

Per l’anniversario dei 50 anni dal ritrovamento delle due statue di bronzo nel mare di Riace, ieri sera a Reggio Calabria, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco, si sono esibiti il gruppo pop rock le Vibrazioni. Con la loro musica ed il loro stile rock, hanno fatto ballare e cantare i reggini e non, per una serata all’insegna della musica e della spensieratezza.

Una notte promossa dal Consiglio Regionale della Calabria per l’evento “La Notte Dei Bronzi di Riace”.

Le Vibrazioni sono uno tra i gruppi rock più famosi in Italia, 23 anni di musica, la cui arte e lo stile unico, hanno fatto innamorare e piangere milioni di Italiani.

Canzoni come “Vieni da Me”, “Dedicato a Te”, “Amore Zen” e tante altre, appena le sentiamo alla radio, alziamo il volume al massimo e la nostra voce va ad unirsi con quella della band. Uno dei pochi gruppi che vale pure in live, non una cosa da tutti!

AO