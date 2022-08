Intervento dei Vigili del Fuoco per il crollo di una palazzina a Scicli (Sr)

Alle 19.40 del 17 Agosto, è giunta alla sala operativa del Comando VVF di Ragusa la richiesta di intervento per il crollo di una palazzina, presumibilmente causato da una fuga di gas, in contrada Fiumara nel comune di Scicli presso Valle Ventura.

Sul posto sono state inviate tre squadre dei Vigili del Fuoco, il carro luce per illuminare l’area e i nuclei specialisti per la ricerca sotto le macerie. Durante le operazioni di soccorso, coordinate dal funzionario di turno, è stato rinvenuto il corpo di un uomo e verificato che non ci fossero altre persone coinvolte. Sul posto presente anche personale della protezione Civile e dei Carabinieri di Scicli.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81566