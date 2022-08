Nuoro, fiamme divampano nell’Ostello Comunale

Durante la serata del 18 Agosto due squadre VVF di Macomer e Cuglieri, sono intervenute in via Sardegna di Bosa Marina per un principio di incendio sviluppatosi nei locali dell’Ostello Comunale. L’edificio, al momento non utilizzato, non ha subito danni strutturali in quanto le fiamme hanno interessato esclusivamente alcune suppellettili presenti in una stanza. Gli operatori VVF hanno estinto le fiamme ed effettuato i primi accertamenti per risalire alle cause che hanno originato il rogo. Non si segnala il coinvolgimento di persone.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81569