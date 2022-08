Elezioni. Balboni (FdI): il blocco navale è una missione dell’UE contro la tratta di esseri umani

(DIRE) Roma, 19 Ago. – “Scegliere Fratelli d’Italia significa garantire la difesa dei confini nazionali dall’invasione degli immigrati, che i compiacenti governi della sinistra di questi anni hanno favorito. Proprio in questo ultimo anno abbiamo assistito alla decuplicazione della quota degli sbarchi e siamo nuovamente di fronte a numeri da invasione. Il tutto senza considerare che sono stati numerosi i casi di terroristi e affiliati alle varie mafie straniere che sono riusciti ad entrare in Italia e in Europa proprio attraverso la rotta degli immigrati.

E sono in corso da anni inchieste giudiziarie sulle ONG che soccorrono gli immigrati in mare, da cui emergono inquietanti collaborazioni tra soccorritori e trafficanti. Come più volte ha chiarito Giorgia Meloni, la proposta di FdI è quella di un blocco navale da attuare attraverso una missione europea, in accordo con gli Stati rivieraschi del Nord Africa, per fermare la tratta di essere umani, stabilendo hotpost in territorio africano per il controllo e la verifica delle richieste di asilo. Una proposta che, peraltro, aveva trovato il consenso della stessa UE nel 2017 e che soltanto le teorie immigrazioniste della sinistra hanno impedito di realizzare.

Con FdI al governo contiamo di mettere finalmente in sicurezza i confini nazionali e bloccare la vergognosa e ignobile tratta dei mercati di essere umani”. Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, responsabile del Dipartimento Legalità, sicurezza e immigrazione. (Com/Edr/ Dire) 13:50 19-08-22