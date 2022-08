Erdogan “vola” in Ucraina, per incontrare Zelensky

Il Presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan è andato in Ucraina dal Presidente Volodymyr Zelensky per tentare di aprire le porte al tanto sospirato negoziato.

Erdogan ha affermato che resterà accanto al popolo ucraino, un messaggio ben preciso, puntato per arrivare in Russia. Il Presidente turco, ha offerto disponibilità ad ospitare nuovamente le parti per discutere di un cessate il fuoco. Accanto a lui c’era il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

Per Erdogan, la missione in Ucraina è servita anche per tenere “sotto controllo” la centrale nucleare di Zaporizhzhia, affinchè non ci sia una nuova Chernobyl.

Il primo faccia a faccia con Zelensky dall’inizio della guerra ha permesso a Erdogan di consolidare il suo ruolo di mediatore più accreditato tra Kiev e Mosca (Fonte: Ansa.it).

AO