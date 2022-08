Il parco Archeologico di Scolacium chiuse le “porte” ad Agosto

“Cancelli chiusi” per il parco Archeologico di Scolacium, durante questo mese di Agosto, e turisti costretti a fare dietro-front. Il parco viene considerato come uno dei più importanti della Calabria.

Non solo Agosto, ma anche nel mese di Giugno, il parco aveva chiuso le proprie porte. Molta delusione da parte dei visitatori, costretti a non vedere le bellezze di questo piccolo tesoro dell’antica Magna Grecia.

Il sociologo Franco Caccia, assessore al Comune di Squillace”, è stato tra i primi a protestare mesi fa, ma la sua voce non è stata ascoltata; queste le sue parole: “Niente invece è avvenuto. Evidentemente, in alcuni settori della pubblica amministrazione ed in particolare in quanti hanno la responsabilità di gestire il parco Scolacium non vi è la necessaria attenzione volta alla ricerca delle soluzioni possibili, compito primario di chi è chiamato a ruoli di responsabilità“(Fonte: Ansa.it).