USA, record: streaming batte la tv via cavo

19:25 – Per la prima volta nella storia lo streaming batte la tv via cavo negli USA.

A Luglio in USA, i cittadini americani hanno trascorso più tempo a guardare servizi di streaming come Netflix, Youtube, Hbo Max piuttosto che i canali offerti dalla tv tradizionale. Questo è quanto emerge dalle rivelazioni di Nielsen, secondo le quali lo streaming ha catturato il 34,8% del tempo totale trascorso alla tv durante il mese di Luglio, mentre la tv via cavo il 34,4%. Inoltre vi è un incremento del tempo dedicato ai servizi di streaming, il 22% in più rispetto al 2021, mentre il tempo trascorso davanti alla tv via cavo scende dell’8,9%. (Fonte ANSA)