Italia-Repubblica Ceca 96-80 ad Amburgo (Mannion 20 punti)

Nella notte il rientro a Brescia. Il 24 agosto contro l’Ucraina a Riga

Termina con una vittoria sulla Repubblica Ceca (96-80) il ciclo Azzurro di amichevoli in preparazione delle gare di qualificazione al Mondiale (24 e 27 agosto) e dell’EuroBasket 2022 (2/18 settembre). A nemmeno 24 ore di distanza dalla dispendiosa partita contro la Serbia, i ragazzi di coach Pozzecco hanno rimesso in campo la stessa concentrazione indirizzando il match già nel primo tempo. Un altro passo nella direzione giusta. Il miglior marcatore è Nico Mannion, autore di 20 punti (+ 5 assist). In doppia cifra anche Simone Fontecchio (18), Stefano Tonut (14) e Giampaolo Ricci (12).

Così Capitan Gigi Datome, che oggi ha toccato quota 1.600 punti in Nazionale (in 179 presenze): “Chiudiamo la preparazione in crescendo. Usciamo dal torneo di Amburgo con fiducia e una migliore condizione fisica. Siamo pronti ora per giocarci tutte le nostre carte nelle partite che contano davvero”.

Nel primo quarto gli Azzurri partono subito forte, approfittando delle numerose palle perse dagli avversari e volando in contropiede spesso e volentieri soprattutto con Tonut. Privi della stella Satoranski, infortunatosi nella partita di ieri contro la Germania, i cechi puntano sull’altro blaugrana Vesely e soprattutto su Ondrej Balvin, che testa costantemente la difesa Azzurra con i suoi 217 centimetri. Non basta, perché l’Italia trova a rotazione i suoi riferimenti offensivi e scappa già nei primi 10 minuti. Datome, Ricci e Mannion aprono la seconda frazione con un 7-0 parzialmente riassorbito dalla squadra di coach Ginzburg, che finisce però per subire ancora le folate di Polonara e la mira di Fontecchio (11 nei primi 20 minuti). All’intervallo è +13 Italia (49-36). Anche nella ripresa è sempre l’Italia a guidare le operazioni. Il vero rebus per la difesa dei cechi diventa Nico Mannion: veloce e preciso si ritaglia un ruolo da assoluto protagonista in campo e nel tabellino. Insieme a lui Giampaolo Ricci, prezioso su entrambi i lati e autore anche oggi di un’ottima prestazione. Nel finale c’è spazio anche per Tommaso Baldasso, che con due triple fissa il punteggio sul 96-80.

Nella notte il rientro in Italia a Brescia per ultimare la preparazione in vista dei primi due match ufficiali dell’estate, ovvero quelli della prima finestra della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023: il 24 agosto sul neutro di Riga contro l’Ucraina e il 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia contro la Georgia. Entrambe le gare saranno visibili live su ELEVEN e Sky Sport. L’esordio all’EuroBasket è previsto per il 2 settembre al Forum di Milano contro l’Estonia. Rimane di 14 atleti il roster a disposizione del CT Pozzecco.

I tabellini della Supercup

Italia-Repubblica Ceca 96-80 (25-18, 24-18, 26-23, 21-21)

Italia: Della Valle ne, Spissu* 5 (1/1, 1/6), Mannion 20 (7/11, 2/5), Biligha (0/2), Tonut* 14 (5/7, 0/1), Gallinari 2 (0/2 da tre), Melli* 3 (0/1, 0/1), Fontecchio* 18 (6/7, 1/6), Tessitori ne, Ricci 12 (3/4, 2/3), Baldasso 6 (2/3 da tre), Polonara* 9 (4/6, 0/3), Pajola (0/1), Datome 7 (2/2, 1/2). All: Pozzecco

Rep. Ceca: Auda 11 (5/6), Hruban* 6 (3/3, 0/7), Pulpan (0/1), Balvin* 11 (3/5), Peterka 14 (0/1, 4/6), Bohacik* (0/1 da tre), Senhal* 2 (1/2), Palyza 2 (1/1), Vesely* 17 (8/10), Jelinek 10 (5/5, 0/4), Kriz ne, Kyzlink 7 (2/6, 1/1). All: Ginzburg

Tiri da due Ita 28/42, Cze 28/40; Tiri da tre Ita 9/32, Cze 5/19; Tiri liberi Ita 13/14, Cze 9/14. Rimbalzi Ita 27 (7 Ricci), Cze 36 (11 Vesely). Assist Ita 26 (6 Spissu), Cze 26 (7 Senhal).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Zulfikar Oruzgani (Germania), Can Mavisu (Turchia), Armin Mutapcic (Germania)

Spettatori: 2.000