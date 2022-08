Torino: la Polizia arresta per spaccio un 22enne cittadino marocchino

Avrebbe cercato di disfarsi di 100 grammi di hashish

Nei giorni scorsi, una volante del Commissariato Madonna di Campagna ha arrestato un ventiduenne marocchino gravemente indiziato della detenzione ai fini di spaccio di 100 grammi di stupefacente. Ad attirare l’attenzione degli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, l’agitazione del giovane che, alla vista della volante, si è allontanato da via Bra’ a bordo di una bicicletta elettrica in direzione di Corso Vercelli. Qui il soggetto ha abbandonato il velocipede e dopo una breve fuga verso Corso Giulio Cesare è stato raggiunto dagli agenti.

Il ragazzo ha opposto una strenua resistenza nei confronti degli agenti della Polizia di Stato prima di essere definitivamente fermato. Il soggetto, un ventiduenne marocchino con precedenti di polizia, portava con sé un marsupio contenente quattro dosi di hashish.

I poliziotti, tornati successivamente nella vicina via Bra’, rinvenivano all’interno di un secondo marsupio, posto nella parte frontale della bicicletta, altri cento grammi della sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per resistenza a P.U. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.