Piacenza. La Russa: Video Meloni? Sinistra guarda dito e non luna

(DIRE) Roma, 23 Ago. – “Non guarda la luna ma il dito che la indica: vale per chi anziché indignarsi per gli stupri e per un crimine odioso ripreso in un post di Giorgia Meloni rispettoso della vittima, polemizza con lo stesso presidente di Fratelli d’Italia che indica il problema.

Lo fanno forse per coprire l’assenza di interventi della sinistra sull’immigrazione clandestina, spesso (ma non sempre) all’origine di questa vera e propria emergenza a danno delle donne”. Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d’Italia. (Com/Tar/ Dire) 15:23 23-08-22