Lamezia Terme: giovane morto in un incidente

Tragedia a Lamezia Terme; un giovane di cui non si conosce l’identità è morto nella giornata di oggi in un incidente. La macchina su cui viaggiava è finita dentro un torrente ribaltandosi. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia, con un autogrù del comando di Cosenza, per sollevare la vettura e permettere di estrarre la salma incastrata tra le lamiere. Intervenuti anche agenti della polizia di stato e polizia locale per gli adempimenti di competenza e i medici del Suem118 per constatare il decesso. ( Ansa.it