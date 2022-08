Capo Peloro e Baia di Riaci le spiagge più belle del bel Paese

“Spaccando la Sicilia dall’Italia continentale, lo splendido Stretto di Messina è un luogo leggendario: Omero ha ambientato qui parte dell’Odissea”

Queste sono le parole di National Geographich, che ha eletto Capo Peloro, in provincia di Messina, come la spiaggia più bella d’Italia per il panorama. Un orgoglio non solo per la splendida Sicilia, ma per tutti noi del Sud. Capo Peloro si trova proprio sulla punta più estrema della Sicilia orientale. Sedendoci sulla spiaggia possiamo ammirare il bellissimo panorama che ci offre: sabbia pulita, mare cristallino in cui sempre più spesso si possono scorgere i delfini, o le bellissime barche di pescatori, come in un quadro del 900. A pochi passi dalla spiaggia possiamo gustare una buonissima granita o mangiare un arancino (o arancina come viene chiama in alcune zone della Sicilia).

Lo stretto di Messina, dall’era dei tempi è stato da sempre trascritto nei miti epici, come ad esempio Scilla e Carridi.

Non solo Capo Peloro! National Geographich ha voluto omaggiare l’Italia con altre spiagge. Pure la Calabria è tra le prime 12 della rivista Statunitense, con la Baia di Riaci in provincia di Vibo Valentia, l’unica della nostra regione. Al quinto posto troviamo la spiaggia di Cala Rossa, in provincia di Favignana e al settimo posto troviamo la Spiaggia dei conigli nella meravigliosa Lampedusa.

National Geographich, definisce Baia di Riaci, come: “una delle spiagge più spettacolari d’Italia, la migliore d’Italia per snorkeling e immersioni: le acque calme e la ricchezza della fauna locale sono l’ideale per concedersi una immersione nella vita marina”.

