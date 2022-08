Salerno, 66enne si perde sul Monte Gelbison: ritrovato nella notte dai Vigili del Fuoco

Alle 21 del 24 Agosto, i Vigili del Fuoco sono stati allertati per la ricerca di un uomo di 66 anni uscito per ricerca funghi e disperso sul Monte Gelbison. La sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Vallo della Lucania, la sala operativa mobile per instituire un posto di comando avanzato in prossimità del punto di ultimo avvistamento e per il coordinamento delle ricerche, il reparto speciale TAS (Topografia Applica al Soccorso) per la mappatura e il monitoraggio delle aree individuate per la ricerca e il reparto speciale SAF (Speleo Alpino Fluviale), per l’ispezione di diruti, vallate e anfratti naturali.

Le squadre hanno iniziato a battere i sentieri partendo dal punto di ultimo avvistamento e dopo aver percorso diversi km in montagna, alle 2.30 circa, hanno ritrovato il malcapitato che vista la notte si era rifugiato in un ricovero di fortuna. L’uomo in buono stato di salute è stato portata al posto di comando avanzato, dove ha ricevuto i primi controlli da un medico volontario. Poiché l’area non era percorribile con autoambulanze è stato trasportato con mezzo VF all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per i controlli di rito.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81653