Tennis. Ora è ufficiale, Djokovic non giocherà gli US Open

USA non cambiano le regole: non si entra da non vaccinati

(DIRE) Roma, 25 Agosto – Il CDC (il Centro di Controllo e Prevenzione Malattie statunitense) non lascia più spazio alla speranza: Novak Djokovic non può entrare negli USA e non può dunque disputare l’ultimo Slam stagionale, gli Us Open. Nell’ultimo aggiornamento delle linee guida per i viaggi internazionali resta infatti esplicitata la richiesta di vaccinazione per entrare nel Paese.

Il serbo, come è noto, non è vaccinato, e salterà il secondo major stagionale dopo l’Australian Open. Dal 2005 è la seconda volta in carriera che Djokovic non gioca a New York, l’altra nel 2017. Nole avrebbe dovuto essere testa di serie numero 5 in tabellone, che ora dovrebbe passare a Ruud. (Pic/ Dire) 12:47 25-08-22 (foto di repertorio)