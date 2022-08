Bergamotto e Bronzi di Riace eccellenze made in Calabria. Sabato sera la degustazione di Conpait sulla terrazza panoramica del MArRC

Ultimo appuntamento per gli eventi in programma nel mese di agosto per le Notti d’estate al MArRC. Sabato 27 alle ore 21:00 nella magnifica cornice della Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria un suggestivo incontro che celebra il territorio e le sue eccellenze sul tema “I Bronzi di Riace e il Bergamotto di Reggio Calabria”, ormai giunto alla Sesta Edizione, a cura del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria e dalla Confederazione Pasticceri Italiani.

Dopo i saluti del Direttore del Museo, Carmelo Malacrino, della Presidente del CIS, Loreley Rosita Borruto, e del Presidente Nazionale del CONPAIT, Angelo Musolino, interverrà Pasquale Amato professore ordinario presso l’università di Messina.

«L’idea dell’incontro tra i nostri due tesori, il bergamotto e i Bronzi di Riace – spiega Amato- è frutto di positive sinergie con il Direttore Malacrino per il potenziamento e la divulgazione nel mondo delle nostre due Eccellenze. Il binomio ha riscosso subito consensi e si è arricchito della collaborazione del Cis Calabria, del Maestro Angelo Musolino (oggi Presidente Nazionale dei pasticceri CONPAIT) e del maestro Davide Destefano (oggi Responsabile nazionale Gelato del CONPAIT). Dal 2019 il Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria è ormai stabilmente presente nell’ultimo sabato di agosto nella favolosa Terrazza del nostro splendido Museo».

«Un appuntamento che celebra due icone del nostro territorio: i Bronzi di Riace e il Bergamotto di Reggio Calabria – afferma il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Questo prezioso frutto è uno dei tesori della nostra terra, che abbiamo il dovere di promuovere e valorizzare. Ringrazio, quindi, il Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria, il CIS della Calabria e CONPAIT per questa sinergia volta a valorizzare le eccellenze del nostro territorio, permettendo al Museo di offrire esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze- conclude Malacrino».

Durante il corso della serata, verrà consegnato il premio “Bergamotto di Reggio Calabria” che quest’anno ha raggiunto la terza edizione. Un riconoscimento a coloro che hanno contribuito con azioni, iniziative e opere alla promozione, diffusione e salvaguardia della corretta denominazione del “Bergamotto di Reggio Calabria”.

A seguire la consueta degustazione di dolci, bevande e gelati con il gusto inimitabile del Bergamotto di Reggio Calabria, a cura dei maestri pasticceri del CONPAIT.

La programmazione di “Notti d’estate” il Museo prevede il prolungamento dell’orario di apertura fino alle ore 23.00 (con ultimo ingresso alle 22.30) ogni giovedì e sabato, fino al 10 settembre. Dalle 20.00 il biglietto d’ingresso costerà solo 3 euro e permetterà di visitare gli spazi espositivi, visitare le quattro mostre temporanee in esposizione e partecipare agli eventi in programma.

Comunicato Stampa