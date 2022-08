Ferrara: arrestato un uomo con un etto di cocaina

Continua senza sosta la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti a tutti i livelli da parte della Polizia di Stato. Dopo i 14 kg di hashish sequestrati Martedì ad una coppia in un albergo, nel pomeriggio di Giovedì gli uomini della Squadra Mobile, dopo aver raccolto diverse segnalazioni di cittadini, ed aver effettuato molteplici servizi di appostamento e pedinamento, hanno deciso di effettuare una perquisizione in un’abitazione in zona GAD.

Nella casa abitata da uno straniero venivano trovati, abilmente occultati all’interno della fodera dei divani, 6 ovuli e 56 involucri in cellophane pronti per lo spaccio al minuto per un peso complessivo di un etto di cocaina. Oltre allo stupefacente veniva sequestrata la somma di 1.750 euro presunto provento dell’attività illecita. L’uomo arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida dell’arresto.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ferrara/articolo/240163086da1d6ed4019734649