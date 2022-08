Genova, cade tra gli scogli a Sant’Anna: donna soccorsa dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio del 25 Agosto, una donna di circa 35 anni, scendendo dagli scogli a Sant’Anna, Sestri Levante, è scivolata ed è caduta da una altezza di circa quattro metri riportando un trauma facciale e lesioni alle gambe e al bacino.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto la donna e dopo averla stabilizzata su una barella con la collaborazione del personale del 118, è stata issata al piano strada grazie all’uso dell’autoscala dove c’era ad attenderla un’ambulanza per il trasporto in ospedale per le cure necessarie.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81668