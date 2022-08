Iran: per la prima volta le donne islamiche assistono a una partita di calcio

In Iran, le donne, per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979, hanno assistito a una partita di calcio del campionato nazionale. La notizia arriva dalla Bbc e dai media locali.

Giovedì sera, circa 500 donne erano presenti alla partita allo stadio Azadi di Teheran. Le foto sono diventate subito virali.

Tre anni fa, alla Coppa del Mondo, le donne islamiche furono cacciate dalle autorità, per via delle proteste suscitate dalla morte di Sahar Khodayari, 29 anni, che si era data fuoco in attesa del processo per aver cercato di assistere a una partita travestita da uomo.

In Iran non è mai esistito un un divieto ufficiale per le donne di andare agli eventi sportivi, è raro che vi partecipino perché spesso viene loro negato l’ingresso. Nel 2018 decine di donne sono state arrestate dopo aver cercato assistere a una partita di calcio, mentre altre sono riuscite ad entrare allo stadio indossando barbe e parrucche finte. (Fonte: Ansa.it)

