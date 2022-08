Onu: “Non dobbiamo dimenticare lo Yemen, la Siria, Sahel e Hait”

Michelle Bachele, l’alta Commissaria delle Nazioni Unite (ONU) per i diritti umani, a fine del suo mandato, ha rivolto un appello alla comunità internazionale affinché gli stati dello Yemen, della Sira, Sahel e Haiti, non vengano dimenticati.

Queste le sue parole:’ ‘Governare è difficile e io lo capisco essendo stata per due volte presidente del Cile – ha detto Bachelet. Ci sono sempre problemi pressanti da risolvere. Ma governare è stabilire delle priorità. In molti casi – ha aggiunto – manca la volontà politica di adottare le misure necessarie per affrontare una situazione. Dunque quando c’è la volontà politica si trova il modo di risolvere la crisi” (Fonte: Ansa.it).

