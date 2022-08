Salerno, incidente stradale sulla A2

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 7.00 del mattino, per un autotreno carico di carne ribaltatosi sulla A2 Salerno Reggio. La corsia sud è stata chiusa totalmente al transito.

La sala operativa del comando ha inviato la squadra di Mercato San Severino e un’autogru dalla sede centrale. Le operazioni di messa in sicurezza provvisoria si sono protratte per tre ore fino alle 10.00 ed è stata riaperta una corsia per veicoli leggeri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81674