Si rompe finestrino terrore in volo.  Fortunatamente più paura che danno

Un finestrino di un volo per New York si è improvvisamente rotto, provocando una scena di panico sull’aereo

Quando l’aereo ha fatto la sua discesa all’aeroporto John F Kennedy il 20 agosto, uno dei suoi finestrini ha iniziato a rompersi. In preda al panico, i tre passeggeri nella fila accanto al finestrino hanno lasciato rapidamente i loro posti, gridando aiuto. Molto rapidamente, l’equipaggio ha voluto rassicurare i passeggeri chiedendo loro di mantenere la calma. Il Boeing 787-800 della Polish Airlines ha quindi continuato la sua discesa per atterrare in sicurezza 15 minuti dopo. Da allora la compagnia aerea ha affermato che la guarnizione del finestrino non è stata danneggiata e che è stato lo strato elettro-fotocromatico utilizzato per scurire il vetro ad essere interessato. Deve essere saltato un fusibile dell’ impianto di regolazione della temperatura su uno dei vetri dei finestrini, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”: attaccato dal freddo, si è incrinato. Ciò non ha impedito all’aereo di tornare a Varsavia cinque ore dopo, poiché il vetro doveva essere sostituito non appena fosse tornato in Polonia.

