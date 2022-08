Antonella Angellotti è Miss Miluna Festa Del Mare, ha 20 anni e viene da Torre Annunziata (Na). Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Sharon Loprete 24 anni di Catanzaro, Miss terza classificata Alessandra Sicilia 19 anni di Cosenza, Miss Quarta classificata Ilenia Impieri 18 anni di Belvedere, Miss Quinta classificata Ludovica Dito 26 anni di Gioia Tauro (RC) e Miss Sesta classificata è Ilaria Rotondaro 20 anni di Castrovillari.

Presenti in giuria: Floriana Chiappetta (Assessore Cultura), Vincenzo Serra (Qual’italy), Franco Florio (Allenatore professionista), Maria Francesca Maffei (Imprenditrice), Libero Polizza (Fisioterapista), Roberto Bartolomeo (Giá Consigliere Comunale e provinciale), Caterina Provenzano (Giornalista), Roberto Vitaro (Beauty Blonde Parrucchieri), Enza Muoio (Doctor Glass), Antonio Procopio (Insegnante), Elisabetta Bonaiuto (Vicensidaco San Lucido) e Franco Rago (Associazione Festa del Mare).

Antonella Angellotti, emozionata per la fascia ricevuta, vorrebbe diventare una fashion designer. “Studio all’accademia delle Belle Arti proprio con l’obiettivo di entrare nel mondo della moda. Ho anche una scuola di ballo perché la danza è sempre stata la mia passione. Sono cresciuta con essa prima grazie a mio fratello e adesso con i miei sacrifici insegno a bambini e adulti questa bellissima disciplina. Mi piacciono tutti gli stili, ma in particolare il latino americano e la danza del ventre.”

Il concorso di Miss Italia è stato da sempre un suo sogno nel cassetto. “Ringrazio l’organizzazione per la bellissima serata, non ero mai stata a San Lucido nonostante passi le mie vacanze in Calabria molto spesso. Mi auguro di realizzare tutti i miei desideri con la giusta determinazione.” “Ringraziamo l’amministrazione comunale di San Lucido per il patrocinio, ma un plauso particolare va all’associazione Festa del Mare. Grazie a tutti i ragazzi che ne fanno parte, un gruppo speciale. Grazie infine a Giuseppe, Mattia e Manuel Rago che ci hanno supportato nell’organizzazione logistica dell’evento. Siamo felici perché questa storica festa sia tornata dopo otto anni. Si tratta di manifestazioni identitarie importanti che poi rappresentano simboli che resistono nel tempo. Prima della manifestazione le Miss sono state accompagnate a visitare questa costa meravigliosa a bordo di alcune imbarcazioni. Manca poco alla finalissima del 9 settembre, un evento ricco di tante sorprese ed ospiti nazionali”, commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della Carlifashionagency.

L’evento si è svolto sul Lungomare Nord di San Lucido (CS), un borgo turistico del basso tirreno Cosentino, in occasione della “Festa del Mare” presso il “Porticciolo”. La serata è stata impreziosita da stand gastronomici e stand antiquando (tra arte, collezionismo, antichità e artigianato).

Alla conduzione Larissa Volpentesta e Linda Suriano, che è anche il Direttore Artistico del concorso, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro e dell’unione armoniosa di voci dei Free Love.

“La Festa del Mare è diventato un evento storico a San Lucido. Per molti anni ha animato tre sere di fila il porto del nostro meraviglioso borgo. Dopo otto anni che la festa non si è riuscita ad organizzare, io e i miei cugini abbiamo fortemente voluto che questa tradizione di famiglia continuasse, e farlo con lo spettacolo di Miss Italia è stato il momento perfetto”, ha esordito Manuel Rago, uno degli organizzatori dell’Associazione Festa del Mare.

Intervenuto anche il Sindaco di San Lucido Cosimo De Tommaso: “Mi auguro di fare di più rispetto a quello che già abbiamo iniziato con grande entusiasmo, per far sì che la bellezza di San Lucido risplenda, soprattutto dopo il brutto periodo legato al Covid. Alla Miss eletta auguro ogni fortuna, sperando che rispecchi appieno le qualità e caratteristiche di una vera donna del sud che ci sappia rappresentare a livello nazionale.”

