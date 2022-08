E’ stato definito il “genio dell’arte sulla testa”, il talentuoso artista calabrese Giuseppe Fata ci racconta i suoi successi

di Sonia Polimeni – Siamo in compagnia di Giuseppe Fata, artista calabrese le cui creazioni sono ormai conosciute anche all’estero. Nel panorama del Made in Italy infatti, è annoverato tra i talenti di cui il nostro bel paese vanta la sua splendida e inimitabile arte. Le sue teste sculture hanno calcato le passerelle internazionali più prestigiose, dalla Milano Fashion Week, all’Haute Couture di Parigi, passando per Altaroma, Paris Fashion Week, New York, Londra, Dubai e Los Angeles.

Definito dall’alta moda parigina il “genio dell’arte sulla testa”, è stato premiato come miglior designer dell’anno all’Università di Parigi. Nel 2001 ha vinto il prestigioso premio “Sergio Valente” che gli ha permesso di diventare uno dei suoi più preziosi collaboratori. E da lì la sua ascesa nel mondo della moda e del design, con la conquista di altri importanti premi, tra questi la “Rosa d’oro” di Parigi e ben tre Oscar della moda di Dubai e la creazione di teste sculture per rendere omaggio ai grandi della moda come Chanel, Dior, Versace, Ferrè e tanti altri.

Dunque l’arte di Giuseppe Fata non si ferma, ma ritorna spesso nella sua terra d’origine, si racconta ai nostri microfoni infatti, in occasione del Reggio Calabria Film Festival, di cui è stato ospite nella città dello Stretto. Per saperne di più segui l’intervista.