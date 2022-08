Il superfrutto che calma l’intestino e abbassa la pressione

Conosciuto e amato fin dall’antichità, il fico ( fresco ed essiccato) è ricco di benefici per la salute

Direttamente dalla natura arrivano alcune risposte alla domanda di salute che spesso vengono confortate anche dagli studi della medicina. Esistono, infatti, piante che utilizzate nelle cucine o nelle tradizioni mediche di alcuni paesi anche da migliaia di anni, possono apportare benefici sufficientemente conclamati anche a livello della ricerca scientifica. Questa volta vuol parlare dei benefici ed usi del fico (Ficus carica).

Delizioso, dolce, saziante e adorato fin dai tempi antichi. Dopotutto, gli antichi greci li consideravano un dono degli dei, mentre gli antichi egizi li offrivano agli dei! Il dottor Christopher Gardner, professore di medicina alla Stanford University, li caratterizza come un ingrediente da cucina eccezionale ma sottovalutato che può essere utilizzato in molti modi. Un fico ha 37 calorie e ci fornisce il 2,5% della dose giornaliera raccomandata (RDI) di potassio, il 2% di magnesio, l’1% di ferro e calcio. Sei fichi secchi forniscono 125 calorie e quantità maggiori di magnesio (8%), potassio (7%), calcio (6%) e ferro (6%).

I fichi sono una fonte di vitamina K, che, tuttavia, è nota per influenzare l’efficacia della terapia anticoagulante con warfarin. Sono ricchi di zuccheri e fibre – più di quelli secchi – che li rendono una scelta ideale per il corretto funzionamento dell’intestino. Sei fichi secchi contengono 5 g di fibre e 24 g di zuccheri. Non è un caso che nella medicina tradizionale i fichi siano usati per la loro azione come lassativi.

La ricerca su piccola scala sugli animali da laboratorio rileva che l’estratto di fico è associato a una riduzione della pressione sanguigna negli animali da laboratorio. Un altro piccolo studio su dieci adulti ha anche scoperto che, rispetto a una bevanda ricca di zuccheri, l’estratto di fico era più efficace nel regolare i livelli di zucchero nel sangue. Ricchi di sostanze fitochimiche e antiossidanti, i fichi emergono come un prezioso superfood ricco di benefici sia freschi che secchi.