Libia: scontri armati a Tripoli, bilancio dei morti

A Tripoli, capitale della Libia, il bilancio dei morti è salito almeno a 32, mentre i feriti sono 159, per via degli scontri armati iniziati venerdì scorso in città tra i sostenitori dei governi rivali libici; lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del governo di unità nazionale.

In città è guerra, tra le milizie fedeli al premier nominato dal Parlamento, Fathi Bashagha, e quelle che sostengono il primo ministro riconosciuto dall’Onu, Abdel Hamid Dbeibah. Possibile guerra civile, gli scontri da venerdì sono all’ordine del giorno (Fonte: Ansa.it).

AO