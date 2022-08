300 persone a bordo: un traghetto nel Mar Baltico è in fiamme

Il traghetto è attualmente al largo della costa svedese. L’incendio ha causato un’interruzione di corrente e la nave con le sue 299 persone a bordo è ora alla deriva. Alle 19:00 l’Amministrazione Marittima comunica che è iniziata l’evacuazione

Un traghetto con circa 299 persone a bordo ha preso fuoco al largo delle coste svedesi. Le autorità stanno già lavorando all’evacuazione. Allarme antincendio su un traghetto al largo delle coste svedesi: la nave con 300 persone è in fiamme.

Secondo il quotidiano svedese “Expressen”, c’è un incendio su un traghetto che si trova fuori Gotska Sandön nel Mar Baltico. Tre elicotteri e sette barche sono sul posto e hanno avviato alle 19:00 l’evacuazione, afferma J.F., portavoce dell’amministrazione marittima svedese. Secondo il “Bild” tedesco, l’allarme antincendio è stato ricevuto dalle autorità marittime Lunedì alle 12:38. Al momento non è chiaro se ci siano feriti.” Un’ora dopo l’allarme, l’incendio è sotto controllo”, ha affermato L.M., portavoce dell’amministrazione marittima svedese, dal media tedesco.

C’è del fumo, continuiamo a assicurarci che sia sotto controllo”. Tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’incendio ha causato un’interruzione di corrente a bordo e la nave è ora alla deriva verso terra. Secondo la gestione del salvataggio dell’amministrazione marittima svedese, la nave è a tre ore dalla riva, anche il rimorchiatore che dovrebbe rimorchiare la nave ha tre ore per raggiungere il sito.

Una persona che si trova a bordo del traghetto G. ci dice che il mare è mosso e che i sacchetti per il vomito vengono distribuiti. La persona dice anche che il capitano del traghetto G. ha dichiarato in un annuncio che S.S ha inviato una chiamata per il mayday alle 13:00.

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti