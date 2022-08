Inserviente dello zoo incornato da un’antilope: morto

Un tragico incidente che ha coinvolto un’antilope si è verificato in uno zoo svedese

Un tragico incidente si è verificato in uno zoo dell’isola svedese di Öland. Un dipendente è stato ucciso da un’antilope. Come ha spiegato un portavoce della polizia, l’uomo ha voluto portare l’animale nella stalla dopo la chiusura del parco domenica sera: “È successo qualcosa che ha portato l’antilope a trafiggerlo”. L’animale è un eland, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti. Questi raggiungono un’altezza della spalla fino a 1,5 metri e hanno corna più lunghe. “Volevamo dare da mangiare agli animali, all’improvviso ha attaccato”. Secondo il proprietario del parco Richard Berglund, il dipendente aveva molti anni di esperienza nel trattare con eland. “È un giorno triste”, ha detto Berglund alla radio svedese. Lui stesso era presente all’incidente. “Volevamo nutrire gli animali e all’improvviso ha attaccato. Non abbiamo mai avuto problemi con gli animali prima”. In passato vi sono stati altri attacchi agli inservienti degli zoo svedesi, alcuni con esito letale:

2006: un orango allo zoo di Borås ha attaccato la guardiana dello zoo Lena Engström e le ha strappato diverse dita dei piedi e un dito. Lena Engström ha fatto finta di essere morta e un collega che ha sentito l’urlo ha spruzzato acqua sulla scimmia, facendola ritirare.

2008: il guardiano degli animali Bengt Eriksson, 62 anni, è stato attaccato da una tigre mentre lavorava da solo nello zoo di Junsele. La tigre lo ha morso più volte al collo, ma l’uomo è riuscito a chiedere aiuto ed è sopravvissuto.

2012: Karolina, 30 anni, è stata uccisa dai lupi quando era sola nel recinto dei lupi. Il direttore zoologico di Kolmården ha ricevuto una condanna sospesa e multe giornaliere per gravi violazioni dell’ambiente di lavoro. Kolmårdens Djurpark AB ha ricevuto una sanzione aziendale di 3,5 milioni di corone svedesi.

2017: un orso bruno che si è nascosto sotto una recinzione nel parco ha ucciso il sostituto estivo di 18 anni Robert Lindvall. L’amministratore delegato e il gestore del parco sono stati accusati di violazioni dell’ambiente di lavoro. Il direttore del parco ha ricevuto la sospensione della pena e una multa, mentre l’amministratore delegato è stato assolto.

2019: L’architetto Lars Liedegren, 79 anni, è stato morso dal braccio da un coccodrillo quando stava per tenere un discorso in relazione a un pannello di gamberi all’acquario di Skansen.

