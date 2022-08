I Vigili del Fuoco del reparto volo di Pontecagnano sono intervenuti con l’elicottero, nel pomeriggio del 27 agosto, per soccorrere un ragazzo che era stato punto da un calabrone sui monti di Ischia. Il rischio era che il ragazzo, in quanto allergico agli imenotteri aculeati, potesse andare in stato di shock anafilattico. Una volta recuperato a bordo, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Ischia.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81704