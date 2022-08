Rissa durante il volo tra i due piloti in cabina

Gli assistenti a bordo sono intervenuti per dividerli dopo avere sentito la lite dalla postazione

Un diverbio degenerato in una scazzottata scatenando una vera e propria rissa in cabina di pilotaggio, con il velivolo ormai in funzione e i passeggeri a bordo. Uno scenario del tutto insolito. È successo a due piloti, su un volo A.F. che avrebbero iniziato a litigare per motivi futili. L’incidente si è verificato appena dopo il decollo dopo che uno dei piloti avrebbe tirato schiaffi all’altro in seguito a una discussione.

Ma dagli schiaffi sarebbero poi passati a colpirsi con le proprie valigette. A placare la situazione di tensione sono stati gli assistenti di volo, che hanno sentito la lite dalla cabina di pilotaggio e sono intervenuti per dividerli.

Dopo aver fermato la rissa, un membro dell’equipaggio è stato costretto a trascorrere il resto del volo seduto dietro i piloti per la paura che la situazione potesse degenerare ancora una volta. Secondo la “Tribune de Genève”, l’incidente originale sarebbe avvenuto a Giugno, ma da allora i due piloti protagonisti della rissa nella cabina di pilotaggio sono stati sospesi e sono attualmente sotto indagine, come spiegato nel rapporto dell’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile francese.

La compagnia francese è subito intervenuta sull’episodio e ha descritto il caso come un “comportamento del tutto inappropriato”. Poi ha confermato che c’è stata una controversia con uno scambio di “gesti inappropriati”, ma ha precisato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti anche che il diverbio è durato attimi e che non ha influito sulla sicurezza dei passeggeri.

