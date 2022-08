Un leone uccide un uomo che era entrato nel suo recinto

Un uomo è stato ucciso lunedì da un leone nello zoo di Accra, capitale del Ghana, dopo essere entrato nel recinto dei felini. Lo ha annunciato l’agenzia governativa preposta alla protezione degli animali selvatici. “Intorno a mezzogiorno di oggi, le autorità dello zoo di Accra durante una pattuglia di routine hanno individuato un uomo di mezza età che ha scavalcato la recinzione di sicurezza ed è entrato nel recinto dei leoni”, scrive la Commissione forestale del Ghana in un comunicato stampa. “L’intruso è stato aggredito e ferito da uno dei leoni. È stato confermato morto per le ferite riportate e il suo corpo è stato portato all’obitorio. Il leone, la leonessa ei loro due cuccioli furono temporaneamente rinchiusi in una gabbia mentre recuperavano il cadavere dal loro recinto. Restano da accertare, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, le ragioni che hanno spinto quest’uomo ad entrare nel recinto. La polizia ha avviato una inchiesta sull’accaduto.

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti