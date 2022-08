Autonomia. Carfagna: va fatta nel rispetto del dettato costituzionale

“Con Draghi abbiamo iniziato ad abolire il principio di spesa storica”

(DIRE) Napoli, 30 Ago. – “L’autonomia rappresenta sicuramente un’opportunità per i territori, per responsabilizzare gli amministratori, ma è un’autonomia che deve essere fatta nel pieno rispetto del dettato costituzionale”. La pensa così la ministra per il Sud Mara Carfagna, interpellata a margine di una iniziativa elettorale a Napoli. “La costituzione – aggiunge la ministra – prescrive l’istituzione di un fondo di perequazione per tutelare i territori con minore capacità fiscale, più svantaggiati, e soprattutto l’introduzione e il finanziamento dei Lep.

Noi abbiamo iniziato a farlo perché grazie al governo Draghi abbiamo iniziato ad abolire il principio della spesa storica e ad affrontare con energia il tema delle discriminazioni e delle disuguaglianze, finanziando per la prima volta i Lep. Non sono affermazioni teoriche, sono cose molto pratiche”. (Nac/ Dire) 20:19 30-08-22