Putin: nuovo ordine mondiale sarà multipolare

E’ un processo ormai irreversibile, quello che porterà alla fine del mondo unipolare che vedeva gli Stati Uniti d’America “dettare legge” a livello globale. E’ quanto si comprende dal discorso del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, nel suo messaggio al Forum sugli investimenti nell’Estremo Oriente russo, a Vladivostok.

Il mondo unipolare è ormai “obsoleto”, secondo il presidente russo Putin. Sarà sostituito da un nuovo ordine globale “basato sui principi fondamentali della giustizia e dell’uguaglianza e sul riconoscimento del diritto di ogni Paese o popolo a seguire il suo percorso sovrano di sviluppo, (..) E’ nella regione Asia-Pacifico che si stanno formando potenti centri politici ed economici, forza trainante di questo processo irreversibile ” (cit. TR).

In Asia come si poteva prevedere si sta rivolgendo la Russia di Putin per superare le sanzioni economiche imposte dalla NATO dopo l’aggressione militare ai danni dell’Ucraina. Sino al momento è risultata fallimentare la strategia decisa dall’amministrazione Biden che guida gli USA e seguita fedelmente dall’Unione Europea per fermare il governo di Mosca.

FMP