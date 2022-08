Ravenna: sequestrati al porto oltre 10.000 articoli privi di certificazione sanitaria e documentazione tecnica di sicurezza importati dal Pakistan

Nei giorni scorsi, a seguito dell’attività congiunta di analisi dei rischi posta in essere sulle merci in arrivo presso il Porto di Ravenna, i militari del 2° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Ravenna, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, hanno sottoposto a controllo doganale un container proveniente dal Pakistan contenente oltre 10.000 prodotti vari.

A seguito della verifica fisica della merce in importazione, è stata riscontrata la mancanza della certificazione sanitaria necessaria per oltre 3.600 articoli di packaging ad uso alimentare e pentole ed al contempo la mancanza dell’indicazione dell’importatore nonché della prevista marcatura CE e della relativa documentazione tecnica in lingua italiana su altri 6.862 articoli, in particolare lampade di sale, importate all’interno dello stesso contenitore.

La violazione delle direttive europee, ha comportato il sequestro dell’interna partita di merce proveniente dal Pakistan e l’applicazione di una sanzione pari a 24.000 euro per la società importatrice.

Quest’ultimo sequestro dimostra la fattiva e proficua collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nel garantire che le merci importate nel territorio italiano siano conformi agli standard di sicurezza comunitari al fine di tutelare al meglio il consumatore finale.