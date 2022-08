Calabria: Giochi del Mediterraneo di Squash

La Calabria apre le porte ai Giochi del Mediterraneo di Squash. I partecipanti saranno: Francia, Grecia, Israele, Spagna e Italia. Si svolgeranno al Centro Sportivo Scorpion Health Club di Rende dal 5 al 10 di settembre.



Un evento che non coinvolge solo lo sport ma anche il territorio promuovendolo, visto il calendario di eventi collaterali organizzati grazie al supporto della Figs.

Giovanni Malagò, il Presidente del Conì, ha dichiarato: “E’ bello che finalmente siete in condizione di avere la possibilità, in un luogo complicato come la Calabria, di avere una struttura per lo squash. C’è n’è un gran bisogno. Ma siete stati bravi nel fare un discorso che riguardi i giovani”.

Il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, invece ha detto: “Eventi come questo sono driver di sviluppo economico, turistico e sono strumento di promozione della pratica sportiva. Siamo certi che porterà grande giovamento al territorio. Siamo felici che siano a Cosenza, dove abbiamo fatto una scommessa, rivisitando la nostra presenza territoriale”. (Fonte: Ansa.it)

AO