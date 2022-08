Elezioni. Gasparri: FI domani a Roma lancerà progetti per la Capitale

(DIRE) Roma, 31 Ago. – “Domani con una prima iniziativa a Roma, alle ore 18.00 all’hotel Ergife, Forza Italia lancerà il proprio ‘Progetto Roma’ e il ‘Progetto Lazio’. La Capitale e la Regione sono in uno stato di totale abbandono. Tra poco sarà un anno che Gualtieri del PD è alla guida della città, ma nulla è stato fatto. Anzi, la situazione è perfino peggiorata rispetto all’epoca catastrofica della grillina Raggi.

Non si provvede alla pulizia ordinaria della città, non c’è nessun progetto, ci sono soltanto le faide tra le correnti del PD che dilagano con modalità e linguaggi sconcertanti. Anzi, ci chiediamo quando la magistratura farà luce sulle vicende che sembrano celarsi dietro le liti tra l’ex braccio destro di Gualtieri, Ruberti ed altri esponenti del partito di Letta e Zingaretti.

Per quanto riguarda la Regione scontiamo la mancanza di qualsiasi politica per la gestione dei rifiuti che Zingaretti e il PD hanno mandato all’estero con grandi costi per i romani, mentre i progetti per il futuro sono per il momento scritti soltanto sulla carta e nelle norme varate recentemente. Chiederemo al Governo nazionale di farsi carico di un progetto Roma e di un progetto Lazio perché la Capitale e tutto il territorio della Regione sono privi di guida e di governo”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in una nota.. (Com/Zap/ Dire) 17:13 31-08-22