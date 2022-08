Inflazione. Lupi (NM) detassare gli aumenti di stipendio e abbassare l’IVA sugli alimenti

(DIRE) Roma, 31 Agosto – “Va sempre peggio. L’inflazione è arrivata all’8,5% e, come non succedeva da anni, sta erodendo in maniera sempre più pesante gli stipendi degli italiani. Per questo chiediamo con sempre maggiore forza che vengano completamente detassati gli aumenti e i premi introdotti dagli imprenditori nelle buste paga dei dipendenti per consentire loro di sopportare meglio i colpi dell’inflazione.

E’ bene anche che si operi attivamente per ridurre il divario tra quanto percepito dai lavoratori e quanto deve pagare l’imprenditore, il cosiddetto cuneo fiscale. E che si riduca sensibilmente l’Iva su tutti i prodotti alimentari”. Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Mar/ Dire) 13:37 31-08-22