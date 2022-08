Pakistan. UNHCR: servono 160 mln di dollari per sfollati da inondazioni

In Pakistan, secondo le informazioni fornite dall’ONU, servono oltre 160 milioni di dollari. L’UNHCR, agenzia per i rifugiati, ha chiesto aiuti immediati migliorare rafforzare l’assistenza a milioni di persone vittime in Pakistan, delle inondazioni che ultimamente hanno investito il paese centroasiatico.

Sono oltre 30 milioni coloro che hanno grossi problemi legati alle inondazioni ma 6,4 mln di esse necessitano di aiuti immediati. Le vittime causate dalla abbondantissime piogge monsoniche sono oltre 1.000. “Abbiamo urgentemente bisogno di sostegno e solidarietà a livello mondiale per il Pakistan“, ha dichiarato il vertice dell’Alto Commissario ONU per i rifugiati, Filippo Grandi.

HTTH