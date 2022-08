Verona, autotreno carico di bestiame va a fuoco in autostrada

Un autotreno che trasportava bestiame è andato a fuoco in prossimità del casello di Nogarole Rocca. Il fatto è accaduto questa notte intorno all’una e mezza al km 211 dell’autostrada A22, in direzione Sud. I Vigili del Fuoco di Verona, giunti sul posto con 3 mezzi e 9 uomini, hanno spento le fiamme che dalla motrice già avevano iniziato a coinvolgere il rimorchio.

Il bestiame era distribuito su due piani, per le 13 vacche stivate al piano inferiore, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, quelle al piano superiore invece non hanno subito alcun danno. Le operazioni di minuto spegnimento e bonifica sono terminate questa mattina intorno alle 7.00 con la rimozione del mezzo e la riapertura della viabilità autostradale rimasta chiusa per tutta la durata dell’intervento.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81728