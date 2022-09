Avellino, i Vigili del Fuoco recuperano una mucca di 500 kg caduta in un pozzo profondo 15 metri

Una mucca è caduta in un pozzo profondo 15 metri e per il suo recupero sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella. L’incidente è avvenuto il pomeriggio del 30 Agosto, alle ore 17.30, in località Bagno Della Regina.

Per il recupero del bovino, pesante quasi cinque quintali, è stato necessario l’intervento dell’autogrù della sede centrale di Avellino che, con non poche difficoltà, è riuscita a riportarlo in superfice sano e salvo. Una storia a lieto fine, per la mucca distratta che, dopo essere stata ripulita dal fango, è tornata da sola al pascolo.

