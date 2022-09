Canada, intesa con Mercedes per il litio

10:30 – Proprio come ha fatto il gruppo Volkswagen, la Mercedes ha firmato un memorandum d’intesa con il Canada per lo sfruttamento delle risorse naturali e la valorizzazione dei veicoli elettrici.

Il Protocollo d’intesa mira a supportare il dialogo e le relazioni dei partner Mercedes in Canada, inclusa la tedesca Rock Tech Lithium Inc. che firmerà un accordo per una fornitura annuale di 10 mila tonnellate di idrossido di litio.

“Mercedes-Benz sta cercando di aprire nuovi canali per acquisire responsabilmente materie prime e contemporaneamente aumentare rapidamente la produzione di veicoli elettrici”. Ha commentato così Markus Schaefer, membro del board di Mercedes Benz Group AG, chief technology officer e responsabile ricerca & sviluppo appalti.

Mercedes sta lavorando con i suoi fornitori per trovare le leve per la riduzione costante di CO2 e per cercare di ridurre significativamente la quantità di metalli delle terre rare nei sistemi elettrici. (Fonte ANSA)