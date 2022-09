Ucraina. Zaporizhzhia, oggi l’ispezione AIEA alla centrale nucleare

E’ prevista per questa mattina l’ispezione da parte del team dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La struttura di proprietà dell’Ucraina è oggi in mano all’esercito russo che la ha occupata e facendola gestire però al personale ucraino.

Precedentemente la zona della centrale nucleare era stata bombardata più volte tanto è che aveva perso temporaneamente la connessione all’ultima linea elettrica. Gli ispettori dell’AIEA dovranno controllare che a Zaporizhzhia non vi siano perdite radioattive ed appurare che non esista attività di produzione di materiale bellico. (foto di repertorio)

FMP