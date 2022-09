USA, da oggi Times Square sarà “libera da armi”

10:40 – Times Square, la celebre zona turistica di New York sarà da oggi designata come “zona libera da armi“, in quanto da oggi è entrata in vigore una nuova legge statale che limita i luoghi in cui è possibile portare legalmente armi da fuoco in pubblico.

La legge statale delinea le aree ritenute “sensibili” in cui il possesso di armi da fuoco sarò illegale. Times Square è la prima zona che godrà di questa legge, con i suoi 360.000 turisti quotidiani è dunque di primaria importanza. Le altre aree ritenute sensibili sono gli edifici governativi, le scuole, le strutture sanitarie, i luoghi di culto ed i trasporti pubblici.

Oggi si aspetta l’affissione di nuovi cartelli “Gun Free Zone” a Times Square, e saranno collocati in ogni punto di ingresso e di uscita dell’area. (Fonte ANSA)