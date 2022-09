Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Verbania e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sottoposto a controllo un uomo trentaduenne, cittadino italiano residente in Svizzera, trovandolo in possesso di 57 orologi (di marca SWATCH) non dichiarati al competente Ufficio Doganale.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Verbania