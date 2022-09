Calabria: cresce la richiesta di mutui

Vi è stato un aumento per l’importo medio richiesto dai Calabresi per un mutuo, questo è quanto si evince da una analisi condotta da Facile.it e Mutui.it. Nei primi 7 mesi del 2022, coloro che hanno richiesto il mutuo hanno puntato ad ottenere 108.782 euro, l’1,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2021.

In una nota si legge: “è stato caratterizzato da un aumento dei tassi ma, nonostante questo, nella regione si continuano a chiedere finanziamenti per l’acquisto di un immobile; i rincari hanno però spinto molti a valutare nuove tipologie di mutuo tanto è vero che, a luglio 2022, il 27% delle domande di finanziamento raccolte da Facile.it in Calabria e presentate alle banche era per un mutuo a tasso variabile con cap, percentuale notevole se si considera che fino a pochi mesi fa 9 richiedenti su 10 puntavano al fisso” .

Secondo Facile.it, per un mutuo medio a tasso fisso (126.000 euro in 25 anni, LTV 70%) i tassi disponibili oggi online partono da circa il 2,60% (Taeg) con una rata mensile di 557 euro, vale a dire circa 85 euro in più rispetto allo scorso anno (ovvero 26mila euro in più di interessi se si considera l’intera durata del finanziamento). Mentre i tassi disponibili online per la simulazione partono da 1,29% (Taeg), con una rata iniziale da 480 euro, vale a dire circa 30 euro in più rispetto a dodici mesi fa.

A livello provinciale, per la richiesta di un mutuo, emerge che l’area dove sono stati chiesti gli importi più elevati è quella di Catanzaro con, in media, 115.233 euro. Seguono la provincia di Reggio con 107.106, poi Cosenza con 106.051 e all’ultimo posto Crotone con 96.901 euro.

(Fonte:Ansa.it)

AO