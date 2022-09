Cincinnati. 20.000 api attaccano un giovane: in coma!

Un americano di 20 anni è in coma dopo aver ricevuto circa 20.000 punture di api in un attacco da parte delle cosiddette api assassine, ha annunciato Mercoledì la famiglia dell’uomo ferito

E’ attualmente in ventilazione e in coma indotto all’ospedale di Cincinnati, Ohio, dopo aver urtato un alveare di api assassine mentre potava alberi di limoni venerdì mattina, secondo i media. Le api assassine, conosciute anche come api mellifere africanizzate, sono particolarmente aggressive. Prima hanno attaccato la nonna e lo zio del giovane che erano stati nelle vicinanze, e poi si sono avventati su Austin.

Il giovane ha chiesto aiuto, ma nessuno è riuscito a respingere l’attacco delle api. È stato punto più di 20.000 volte e ha ingoiato più di 30 api durante l’attacco. I medici sono stati impegnati a rimuovere i pungiglioni di api dalla pelle del giovane dal venerdì alla domenica mattina.

I medici, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritengono che Austin si riprenderà completamente dall’attacco delle api, riferisce Fox 19.

c.s. – Giovanni D’Agata