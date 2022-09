Ghana. Tenta di rubare un cucciolo di leone dallo zoo, ucciso in un recinto

Voleva prendere uno dei due cuccioli di leone bianco dal recinto. L’ha pagato con la vita

Un terribile incidente si è verificato in uno zoo di animali in Africa quando un uomo è saltato improvvisamente nel recinto dei leoni per rubare uno dei cuccioli. La tragedia si è svolta in Africa in uno zoo di Accra: un uomo sconosciuto è saltato oltre una recinzione di rete metallica alta sei metri nel recinto dei leoni per rubare uno dei due cuccioli di leone bianco. Nel recinto erano presenti un grande leone, una leonessa e i suoi cuccioli.

I guardiani si sono accorti dell’intruso scavalcare la recinzione, ma troppo tardi, quando non c’era niente che potessero fare. Uno dei due grandi felini per protetto i cuccioli ha ucciso l’uomo. “L’intruso è stato attaccato da uno dei leoni e ferito”, ha annunciato la commissione forestale responsabile del Ghana.

L’uomo è morto nel recinto per le gravi ferite riportate. È stato fatto un tentativo di rimuovere il corpo senza vita il più rapidamente possibile, ma ciò è stato possibile solo quando i due predatori e i cuccioli sono stati brevemente rinchiusi in una gabbia. I cuccioli di leone bianco sono nati nel novembre 2021. Questa specie è così rara che i bracconieri la cacciano, la uccidono e la vendono ancora da decenni. Sul caso sta indagando la polizia del Ghana, ma non è ancora chiaro se la madre leonessa o il maschio abbiano ucciso l’intruso.

Secondo l’organizzazione Global White Lion Protection Trust, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a causa del bracconaggio spietato, sono rimaste solo una dozzina di leoni bianchi allo stato brado. (foto di repertorio)

c.s. – Giovanni D’Agata