Lago Ciad: gli jihadisti di Boko Haram hanno rapito e ucciso dei pescatori

Tragedia al lago Ciad nella parte Nigeriana; gli jihadisti di Boko Haram hanno rapito dei pescatori, uccidendo alcuni di loro. La notizia arriva da più fonti: da un agente della sicurezza, da pescatori della regione e da un funzionario locale.

Non è la prima volta, gli islamisti sono abituati a compiere questi sequestri. In questi giorni hanno eseguito dei crimini a danno dei pescatori, solo perché quest’ultimi non avevano obbedito all’ordine di lasciare la zona, come hanno dichiarato coloro che sono riusciti a salvarsi, sfuggendo da essi. Sono 300 coloro che sono riusciti a salvarsi dall’organizzazione terroristica Boko Haram, che hanno eseguito l’ordine, ma non sono riusciti a dire il numero esatto delle vittime che sono state sequestrate.

I terroristi hanno estorto tutti i beni dei pescatori, distruggendogli le barche per impedirgli di scappare. Una fonte della sicurezza Nigeriana, ha confermato le uccisioni e ha dichiarato che sono seguite all’arresto da parte del Niger dei fornitori di cibo degli islamisti e di un trafficante di denaro.

Mentre un funzionario ha comunicato che gli jihadisti avevano ordinato agli abitanti di abbandonare le isole e chi non l’avrebbe fatto sarebbe stato ucciso. Inoltre il funzionario ha aggiunto di aver visto i corpi senza vita di undici pescatori di nazionalità nigeriana e nigerina (Fonte: Ansa.it).

AO