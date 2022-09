Un pescatore brasiliano è sopravvissuto undici giorni in mare all’interno di un congelatore

Un pescatore di 44 anni, si è perso in mare dopo che la sua barca ha imbarcato acqua, ma è riuscito a sopravvivere per undici giorni trovando rifugio all’interno di un congelatore

R.M.R. stava navigando pacificamente al largo delle coste della Guyana francese quando la sua barca iniziò a imbarcare acqua prima di affondare. Il pescatore brasiliano che non sapeva nuotare ha dovuto trovare una soluzione di emergenza. Fortunatamente per lui, a bordo della sua barca di legno di sette metri c’era un congelatore in cui si è tuffato, riponendo le sue ultime speranze sul fatto che questa vasca improvvisata galleggiasse. Così, per undici giorni, R. vagò sulle acque turbolente, senza acqua né cibo. Alla fine è stato individuato dall’equipaggio di un peschereccio al largo delle coste del Suriname, a circa 450 chilometri da dove è affondata la sua barca, secondo la stampa brasiliana. “Ho sentito un rumore e ho visto una barca che si avvicinava. Ho alzato le braccia e ho chiesto aiuto”, ha detto il pescatore ai media locali. Al suo arrivo a terra, il pescatore brasiliano è stato arrestato dalla polizia del Suriname perché sprovvisto dei documenti di viaggio. Ha trascorso sedici giorni dietro le sbarre nella città di Paramaribo, la capitale del Paese, prima di essere rilasciato e poter tornare in Brasile in aereo. R., evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, descrive il giorno del suo salvataggio come il giorno più importante della sua vita, il giorno in cui “è nato una seconda volta”. Di seguito il link del video del salvataggio effettuato in mare aperto:https://www.itemfix.com/v?t=pgrse2&jd=1

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti