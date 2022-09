USA, armi a Taiwan per 1 mld di dollari

Come si era ventilato nei giorni scorsi l’amministrazione Biden ha approvato la vendita allo stato di Taiwan di armi per 1,1 miliardi di dollari. La decisione ha provocato come previsto una reazione immediata ed infastidita del governo della Repubblica Popolare Cinese. Tramite il suo portavoce della sua ambasciata a Washington, ha minacciato gli Stati Uniti di pesanti “contromisure” se non rinuncerà all’iniziativa economico-militare in favore di Taiwan.

Tra le armi che gli USA invieranno alla piccola isola asiatica ci saranno: 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni di dollari e 100missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85,6 milioni di dollari e oltre a 655,4 milioni di dollari per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar in base a quanto deciso dal Dipartimento di Stato americano.

